Защитники Мариуполя рассказали, сколько оккупантов ликвидировали с начала войны

Украинские защитники убили в Мариуполе 2,5 тыс. российских солдат и ранили еще 5 тыс. оккупантов. Это более 15% военных потерь вражеской армии.

Об этом рассказали во время брифинга замкомандира полка Святослав "Калина" Паламар и офицер управления разведки Илья Самойленко. Военные сейчас находятся на заводе "Азовсталь" и продолжают защищать территорию комбината.

"Украинские бойцы убили в Мариуполе 2,5 тыс. российских военных и ранили еще 5 тыс. оккупантов – это более 15% военных потерь их армии. Мы также уничтожили более 60 танков и повредили еще 30 – это 10% их потерь", – рассказал Самойленко.

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Отметим, согласно данным Генштаба ВСУ, за время войны Россия потеряла 25,5 тыс. своих солдат. Также агрессор лишился 1130 танков, 2741 ББМ, 509 артиллерийских систем и 199 самолетов. Подробнее об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Паламар заявил, что оккупанты пытаются штурмовать "Азовсталь" с помощью тяжелого вооружения. В частности, по помещениям предприятия, в бомбоубежищах которого находятся защитники города, бьют из танков и минометов. Также работают снайперы и пехота.