Цымбалюк назвал военчасти России, которые понесли наибольшие потери в Украине

Россия понесла значительные потери на войне против Украины и вынуждена доукомплектовывать многие воинские части контрактниками. Десять из них стали известны журналисту Роману Цимбалюку.

Соответствующие данные он обнародовал в воскресенье, 10 апреля, на странице в Facebook. Свой источник журналист не уточнил.

"С целью восполнения громадных потерь личного состава, возникшим во время ведения боевых действий на территории Украины, командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Лапиным А. П. определено следующие воинские части как приоритетные для комплектования военнослужащими по контракту (понесли наибольшие потери)", – написал Цимбалюк.

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Среди таких воинских частей:

2 общевойсковая армия

- 15 омсбр (в/ч 90600, Рощинский, Самарская обл.);

- 21 омсбр (в/ч 12128, Тоцьке-2, Оренбургская обл.);

- 30 омсбр (в/ч 45863, с. Дубовый Умет, Самарская обл.);

41 общевойсковая армия

- 35 омсбр (в/ч 41659, Алейск, Алтайский край);

- 55 омсбр (г) (в/ч 55115, Кизил, Республика Тыва);

- 74 омсбр (в/ч 21005, Юрга, Кемеровская обл.);

90 танковая дивизия

- 228 мсп (в/ч 22316, Екатеринбург);

- 6 тп (в/ч 93992, Чебаркуль, Челябинская обл.);

- 80 тп (в/ч 87441, Чебаркуль, Челябинская обл.);

- 239 тп (в/ч 89547, Чебаркуль, Челябинская обл.).

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