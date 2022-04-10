Цымбалюк назвал военчасти России, которые понесли наибольшие потери в Украине
Россия понесла значительные потери на войне против Украины и вынуждена доукомплектовывать многие воинские части контрактниками. Десять из них стали известны журналисту Роману Цимбалюку.
Соответствующие данные он обнародовал в воскресенье, 10 апреля, на странице в Facebook. Свой источник журналист не уточнил.
"С целью восполнения громадных потерь личного состава, возникшим во время ведения боевых действий на территории Украины, командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Лапиным А. П. определено следующие воинские части как приоритетные для комплектования военнослужащими по контракту (понесли наибольшие потери)", – написал Цимбалюк.
Среди таких воинских частей:
2 общевойсковая армия
- 15 омсбр (в/ч 90600, Рощинский, Самарская обл.);
- 21 омсбр (в/ч 12128, Тоцьке-2, Оренбургская обл.);
- 30 омсбр (в/ч 45863, с. Дубовый Умет, Самарская обл.);
41 общевойсковая армия
- 35 омсбр (в/ч 41659, Алейск, Алтайский край);
- 55 омсбр (г) (в/ч 55115, Кизил, Республика Тыва);
- 74 омсбр (в/ч 21005, Юрга, Кемеровская обл.);
90 танковая дивизия
- 228 мсп (в/ч 22316, Екатеринбург);
- 6 тп (в/ч 93992, Чебаркуль, Челябинская обл.);
- 80 тп (в/ч 87441, Чебаркуль, Челябинская обл.);
- 239 тп (в/ч 89547, Чебаркуль, Челябинская обл.).
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общие потери России за 45 дней войны против Украины достигли 25 тысяч человек. Это солдаты ВС РФ + наемники из частных военных компаний.
Российской власти все тяжелее скрывать правду о количестве убитых оккупантов. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.