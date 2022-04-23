'Цинизму нет границ': у мэра Мариуполя заявили, что оккупанты сбрасывают тела убитых жителей города в 300-метрову траншею

В Мариуполе российские оккупанты избавляются от свидетельств своих преступлений. Они расчищают завалы Драмтеатра, который в свое время разбомбили, собирают тела погибших мариупольцев и вывозят их за город.

Там мирных жителей, убитых Россией, закапывают в 300-метровой траншее. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. Сейчас идет зачистка завалов Драматического театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. с.Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею", - сообщил Андрющенко.

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Он отметил, что местные жители отказались помогать рашистам избавляться от тел убитых горожан. К этим работам привлекли сотрудников "МСЧ ДНР", которых навезли в разрушенный город. Именно они "зачищают" Мариуполь от тел убитых мирных жителей.

Андрющенко напомнил, что российские оккупанты идут четко по следам немецких нацистов.

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне вновь превратили центр Мариуполя в кладбище", - отметил советник мэра города.

Он также показал видео, снятое на руинах Драматического театра, где Россия убила по меньшей мере 300 мирных жителей, разбомбив здание, в котором прятались мирные жители и не позволяя вовремя спасти их из-под завалов.

На видео слышно, как оккупанты отправляют в Драмтеатр рабочих с мешками для трупов и говорят о вывозе тел мирных жителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в Мариуполе могла применить смешанный с химическими веществами слезоточивый газ. Об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ.

При этом в городе, в частности, на территории "Азовстали", которую постоянно бомбят оккупанты, до сих пор остается много людей, в том числе, и деток. Защитники Мариуполя показали детей, которые прячутся в подвалах из-за российских бомбардировок.