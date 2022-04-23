Россия в Мариуполе могла применить смешанный с химическими веществами слезоточивый газ, - постпред США в ОБСЕ

Российские оккупанты во время штурма в Мариуполе могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в ходе специального заседания Постоянного совета этой организации в Вене, передает Укринформ. По его словам, такой сценарий России тревожит США.

"Пока что мы изучаем сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь. Есть достоверная информация о том, что они могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских бойцов и мирных жителей в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", - заявил он.

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Как отметил Карпентер, американская сторона уже долгое время и неоднократно предупреждала мир о вероятности применения Россией такого сценария.

"Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине", - добавил он.

Постпред США в ОБСЕ отметил, что информация о вероятных российских военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, собранная экспертной миссией в рамках Московского механизма ОБСЕ, должна быть передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/или международные суды или трибуналов, которые имеют или могут иметь юрисдикцию в будущем.

Напомним, что 11 апреля в Telegram-канале полка "Азов" сообщили, что россияне применили в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что в результате атаки пострадали три человека. У них возникли дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром. Неизвестное вещество оккупанты распылили над заводом "Азовсталь", который удерживают "азовцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна быть готова к тому, что российские оккупанты могут применить химическое оружие. РФ уже использовала его в Сирии, несмотря на любые международные запреты, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.