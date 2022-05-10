Труппа уничтоженного оккупантами драмтеатра Мариуполя нашла убежище в Ужгороде

Труппа драмтеатра в Мариуполе, здание которого уничтожили российские захватчики, нашла временное убежище. Она будет выступать на сцене музыкально-драматического театра в Ужгороде, сколько в этом будет потребность.

Об этом сообщает в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Разбросанный по всей стране и за границей коллектив мариупольского театра, пережив блокаду и уничтожение города, теперь имеет свое временное убежище", — отметил Кириленко.

Он выразил благодарность своему закарпатскому коллеге Виктору Миките и ужгородским театралам за поддержку театралов Мариуполя.

"Взаимопомощь среди украинцев даже самых отдаленных регионов — это то, что всегда будет нас спасать, и чего никогда не поймет Россия. Вместе мы сохраним нашу культуру и непременно вернем свой театр домой!", — написал глава Донецкой ОВА.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что более 1100 предприятий подали в Министерство экономики заявки на участие в программе релокации бизнеса в безопасные регионы.