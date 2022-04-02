Россия в войне против Украины потеряла 17,8 тыс. военных: уничтожены 631 танк и 143 самолета

По состоянию на 2 апреля за время полномасштабного вторжения потери российских оккупантов составили около 17,8 тысяч человек. Кроме того, враг понес существенные потери техники и вооружения.

При этом число потерь РФ может быть еще больше, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

С начала войны украинские военные уничтожили 631 российский танк, 1776 боевых бронированных машин, а также 317 артиллерийских систем.

Кроме того, враг потерял 100 реактивных систем залпового огня, 54 единицы средств противовоздушной обороны. Количество сбитых вражеских самолетов составляет 143 единицы, а уничтоженных вертолетов – 134 единицы. Также ВСУ потопили 7 кораблей или катеров российских оккупантов. Вместе с этим украинские военные сбили 87 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

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Потери автомобильной техники российских оккупантов составляют 1236 единиц, цистерн с топливом – 76, а также 24 единицы уничтоженной спецтехники.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты готовят наступление на трех направлениях. Речь идет о Слобожанском, Донецком и Луганском.

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