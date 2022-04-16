США предоставят Украине противокорабельные ракеты и вооружение береговой обороны – New York Times

Украинские чиновники попросили США предоставить нашему государству противокорабельные ракеты и другое вооружение береговой обороны для противостояния российскому вторжению. В Вашингтоне на просьбу Украины откликнулись.

Штаты включили в новый пакет военной помощи Киеву, общая стоимость которого 800 миллионов долларов, средства для береговой охраны, сообщает издание NYT с ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Официальные лица Украины и Пентагона обсуждали этот вопрос несколько недель.

"На встрече в среду чиновники Пентагона также потребовали, чтобы американские военные подрядчики разработали предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы поставить украинцам", – сообщило издание.

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По словам источника журналистов, удар украинских сил по крейсеру "Москва" стал доказательством эффективности противокорабельных ракет, запущенных с берега. Он добавил, что этот удар показал, что просьба Украины о большем количестве такого вооружения была "очень дальновидной". Потопление корабля – это удар по военным планам России, отправившей на дно Черного моря целый арсенал ракет.

Еще один американский чиновник сказал, что россияне уже отвели другие свои корабли дальше от берега. Это может усложнить любую морскую атаку России на Одессу. Сдерживание высадки морского десанта остается важной задачей для Украины, и это было причиной просьбы страны о дополнительных средствах береговой обороны.

Накануне стало известно, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Он будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование России. Накануне в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли по нему удары ракетами "Нептун".