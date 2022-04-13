США планируют объявить о дополнительной поставке оружия Украине на сумму $750 млн – Reuters

США планируют предоставить Украине еще 750 миллионов долларов военной помощи. Об этом решении администрация президента Джо Байдена может объявить в среду, 13 апреля.

Эту информацию Reuters сообщили два информированных американских чиновника. Помощь будет предоставлена без одобрения Конгресса в связи с чрезвычайной ситуацией.

По словам высокопоставленного советника Конгресса, вероятно, что помощь будет включать в себя тяжелые наземные артиллерийские системы, в том числе гаубицы.

Однако окончательное решение о том, какие именно вооружение получит Украина, еще не принято.

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Накануне представитель Пентагона рассказал, что массивный поток оборонной, медицинской и гуманитарной помощи для Украины обеспечивают более 30 стран мира, в том числе США. Ежесуточно на логистические пункты в Европе прибывает до 10 самолетов, откуда на автомобильной технике помощь сразу же отправляется в Украину.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все 27 стран-членов ЕС поддерживают поставки вооружения Украине независимо от позиций отдельных глав государств.Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще нуждается в поставках оружия от международных партнеров. По его словам, если бы военная помощь поступала вовремя, то ВСУ могли бы даже деблокировать Мариуполь.