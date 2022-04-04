Спутниковые снимки Бучи развенчали фейк России: тела лежали на улицах еще с середины марта

Анализ спутниковых снимков, сделанных частной американской компанией Maxar Technologies, опровергает утверждение России о том, что убийство мирных жителей в Буче произошло после того, как оккупанты покинули город.

The New York Times изучила спутниковые снимки Бучи и выяснила, что некоторые тела лежали на улицах несколько недель с середины марта.

При этом Минобороны РФ официально заявляет, что российские солдаты покинули Бучу 30 марта. То есть, эти люди были убиты, когда город находился под контролем российской армии.

На одном видео, снятом депутатом местного совета 2 апреля, видно, как по улице Яблонской в Буче разбросаны тела. Спутниковые снимки, предоставленные The Times компанией Maxar Technologies, показывают, что, по меньшей мере, 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия оккупировала город.

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