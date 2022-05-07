Силы ПВО сбили вражескую ракету над Полтавщиной

Украинские силы противовоздушной обороны сбили над Полтавщиной российскую ракету. Об этом сообщил глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин.

Он также напомнил, что ранее сегодня оккупанты обстреляли Карловку. Пожар, возникший в результате обстрелов, ликвидирован.

"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной. ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем! Напомню, что сегодня был удар по инфраструктуре в Карловке. Пострадавших нет, пожар ликвидирован. Взрывной волной повреждены стекла в зданиях, расположенных неподалеку", - отметил. Лунин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты 7 мая запустили 4 крылатые ракеты по Одесщине. По предварительной информации, погибших и раненых в результате удара нет.

Также сегодня враг нанес ракетный удар по Краснограду на Харьковщине.