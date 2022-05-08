Россияне снова убили на Донбассе четверо мирных жителей, – глава ОВА

В результате обстрелов со стороны преступной путинской армии в течение воскресенья, 8 мая, в Донецкой области погибли еще четыре мирных жителя. Всего российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения убили 334 жителя региона.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Еще восемь человек получили ранения.

По словам Кириленко, два человека погибли в поселке Очеретино, один человек в городе Нью-Йорк и один в Угледаре.

В Бахмуте получили медицинскую помощь шесть гражданских, раненых из-за российских обстрелов в населенных пунктах в Луганской области.

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, которое произошло 24 февраля, в Донецкой области в результате вражеских атак погибли 334 мирных жителя, еще 1013 получили ранения.

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Более того, в приведенную статистику не входит количество жертв почти разрушенных и окруженных городов Мариуполь и Волноваха. Еще 12 апреля Кириленко сообщал, что в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Ранее наблюдатели ООН получили данные о массовых захоронениях в Мариуполе, который российские оккупанты взяли в блокаду. В одной из братских могил около 200 тел. А по словам бойца полка "Азов" только на окраинах Мариуполя в братских могилах может быть до 10 тысяч погибших мирных жителей. Эти захоронения в городе обустроили сами оккупанты.

Кириленко в очередной раз напомнил всему миру, что каждый россиянин, причастный к военным преступлениям против украинцев, будет наказан.

"Каждый россиянин ответит за свои преступления!" – подчеркнул глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области. Ракеты прилетели по 7 населенным пунктам региона.