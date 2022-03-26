В ООН подтвердили массовые захоронения в Мариуполе: в одной из братских могил около 200 жертв оккупантов

Наблюдатели ООН получили данные о массовых захоронениях в Мариуполе, который российские оккупанты взяли в блокаду. В одной из братских могил около 200 тел.

Об этом заявила глава мониторинговой миссии Управления ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. Ее слова приводит Reuters.

Чиновница пояснила, что данные были получены со спутниковых снимков. Однако она не уточнила, речь идет о похороненных гражданских или военных.

В то же время Управление верховного комиссара ООН по правам человека уточняет, что с 24 февраля по 25 марта в Украине погибли 1081 гражданский и 1707 получили ранения.

Видео дня

В организации пояснили, что показатели могут быть намного выше, потому что еще не все данные подтверждены из-за высокой интенсивности боев в некоторых регионах.

Как сообщал ранее стало известно, что в Буче Киевской области 67 погибших мирных граждан похоронили в братской могиле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!