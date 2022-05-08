Оккупанты обстреляли ракетами Сумщину: 'прилеты' в одном из районов

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области. Ракеты прилетели по Шосткинскому району.

Воздушная тревога продолжается. Об этом сообщил глава Сумской областной ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумщина. Произошел ракетный обстрел территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!" – написал он.

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В частности, в Telegram стали появляться сообщения об ударах россиян по Глухову. По данным телеканала Украина 24 по городу рашисты ударили дважды – по предварительной информации, ракеты запускались с российских самолетов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе в результате ракетных ударов 7 мая пострадали сотни квартир. Коммунальщики второй день убирают выбитые стекла и рамы и затягивают оконные проемы пленкой.