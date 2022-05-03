Россияне нанесли ракетный удар по Одессе и убили сына военного: подробности трагедии

В Одессе во время ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами вечером 2 мая, погиб 14-лений подросток Вячеслав Ялышев. Он оказался сыном военного, который в 2014 году, когда Россия развязала войну на Донбассе, не сдал врагам Краматорский аэропорт.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Вечером 2 мая российские террористы вновь нанесли ракетный удар по Одессе. Это был уже второй обстрел за день. Две ракеты попали в общежитие и снесли крышу соседней церкви.

В результате погиб 14-летний Вячеслав Ялышев. Как сообщил его отец Евгений Ялышев, парень в этот моменты бежал, чтобы предупредить пожилых людей, что звучит сирена и нужно идти в укрытие.

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"Вчера погиб мой младший сын от ракетного удара. Он погиб не потому, что после объявления воздушной тревоги спрятался в бункере, он погиб тогда, когда побежал оповещать пожилых людей, которые не знакомы с новациями 21 века. Они выжили, а мой сын остался одним из тысячи украинцев-героев, ему было 14 лет. Ты мой герой, ты герой Украины, мы любили тебя, любим тебя и будем любить. Покойся с миром, мой любимый сыночек Вячеслав", – написал отец.

Как рассказала одна из знакомых семьи, после нападения на Одессу (23 апреля. – Ред.) семья часто спускалась в подвал своего общежития, чтобы укрыться от ударов. Вячеслав там делал уроки: мальчик хорошо учился в школе, несмотря на войну.

"Он был очень хорошим, добрым и отзывчивым мальчиком. Очень способным, искренним. У меня просто нет слов", – сказала знакомая семьи.

Отец Ярослава – подполковник Евгений Ялышев. До 2014 года он служил на Краматорском аэродроме. 15 апреля Ялышев взял на себя ответственность применить огнестрельное оружие для защиты аэродрома от захвата террористами.

После этого Ялышева перевели на службу в Одессу, где он возглавил одну из воинских частей. Семья жила в этом общежитии уже несколько лет.

Также во время удара была ранена 17-летняя девушка Лиза, ее госпитализировали в одну из больниц города.

Это уже не первый удар российских захватчиков смертельными ракетами по Одессе, во время которых гибнут мирные жители и дети.

23 апреля, накануне Пасхи, российская ракета попала в многоэтажку в Одессе. Тогда погибла 3-месячная девочка Кира, ее мама Валерия Глодан и бабушка малышки Лидия.

Отец девочки Юрий Глодан чудом выжил. Незадолго до атаки на город он вышел в магазин за продуктами.

Также в этом доме погибла молодая семья – 28-летняя Людмила Чернецкая и ее муж, 21-летний Богдан. Они недавно поженились и ждали ребенка.