В Одессе российская ракета убила еще одну семью: пара недавно поженилась и ждала ребенка

В Одессе во время попадания ракеты в жилую многоэтажку погибла 28-летняя чемпионка Одессы по бодибилдингу Людмила Чернецкая и ее супруг Богдан. Удар ракеты пришелся прямо по их квартире на четвертом этаже.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Накануне Пасхи, 23 апреля российские террористы обстреляли мирную Одессу. По городу выпустили сразу несколько ракет, одна из них попала в многоэтажный жилой дом ЖК "Тирас". В результате в доме начался пожар, ударом разрушено несколько квартир.

Эпицентром ракетного удара стала квартира на четвертом этаже, в которой жили 28-летняя Людмила Чернецкая и ее 21-летний муж Богдан. Друзья говорят, что молодые люди в момент обстрела были дома, их тела до сих пор не могут найти. Но на связь с родными они так и не вышли.

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Сестра Богдана Яна написала в Instagram: "Но у меня так много вопросов. Почему вы вернулись из магазина за 15 минут? Почему это произошло именно в этот день? Почему я не уговорила вас уехать? Почему вы жили именно на том этаже и именно в той квартире? Что вы чувствовали? Был ли ты напуган? Я так сильно хотела бы быть рядом с тобой и обнимать тебя".

Каждый раз, когда начиналась сирена, Яна писала брату, он быстро отвечал. Но на этот раз, 23 апреля так и не ответил. "…больше не ответишь никогда. Но я не прекращу писать.

Я переживала за тебя больше всего, ты знаешь. Но теперь все утратило смысл".

Яна говорит, что у Богдана было столько планов на жизнь, он любил саморазвитие, всегда рассказывал о своих результатах на работе. Богдан мечтал много путешествовать, как его сестра.

А еще за неделю до гибели Богдан сообщил сестре, что они с Милой ждут ребенка.

Людмила Чернецкая была чемпионкой Одессы и вице-чемпионкой Южного региона по бодибилдингу.

Ее тренер Наталья Дичковская вспоминает, что Людмила была очень целеустремленной и волевой девушкой. "Она ставила себе цели и добивалась их. Она говорила, что я так хочу, а значит так и будет. Для бодибилдинга у нее был высокий рост, однако ей это не мешало успешно тренироваться и занимать призовые места", – говорит Наталья.

Людмила занималась профессионально бодибилдингом до 2017 года. Добившись результатов, по словам тренера, она из спорта не ушла, но уже тренировалась для себя. Этот спорт требует много времени и труда, а также финансовых вложений.

Вероятно, наступило время, когда нужно было выбирать. Ведь еще была работа. Мила была бровисткой, занималась наращиванием ресниц, у нее было много клиентов.

Девушка была единственной дочерью в семье. До замужества она жила с мамой в 2-комнатной квартире буквально в 10 минутах ходьбы от этого ЖК.

Всего в тот день, 23 апреля, во время взрыва ракеты погибло 7 человек. Трое из них – 28-летняя Валерия Глодан, ее 3-месячная дочь Кира и ее мама Людмила. Муж Валерии, Юрий, чудом остался жив. В это время он вышел в магазин за продуктами.

Еще один человек во время взрыва находился в машине и сгорел там заживо.

Несколько семей остались без жилья и вещей. Среди них семья психолога Ольги Самары. Как рассказала женщина на своей страничке в Facebook, с утра она с дочерью развозила гуманитарную помощь в дом престарелых. А потом попали под гул ракет, им пришлось лежать на земле.

Когда приехали к дому, то застали ужасную картину – на месте квартиры Милы и Богдана зияла дыра. Их квартира также разрушена. Ночевать им пришлось в студии.