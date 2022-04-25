Ракета убила три поколения семьи: подробности трагедии в Одессе, всколыхнувшей весь мир

Накануне Пасхи, 23 апреля, в Одессе российская ракета попала в многоэтажку. В результате взрыва погибла молодая мама Валерия Глодан, ее 3-месячная малышка Кирочка и ее мама Людмила. Муж Валерии, Юрий, незадолго до этого вышел в магазин, поэтому остался жив.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Российские оккупанты продолжают наносить смертельные ракетные удары по украинским городам, убивая мирных жителей.

Еще одна трагедия произошла в Одессе. Накануне Пасхи, 23 апреля российские захватчики выпустили по мирному городу сразу девять ракет. Одна из них попала в многоэтажку. В это время в квартире находилась семья: 28-летняя Валерия Глодан и ее 3-месячная дочь, а также мама Валерии Людмила. Все они погибли.

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Российские власти цинично заявили, что их ракеты были выпущенны по военным объектам.

Чудом остался жив только муж Валерии, Юрий Глодан. Юрий работает пекарем в одном из одесских ресторанов. Перед праздником они с коллегами выпекали большое количество пасок в том числе и для благотворительных целей.

Суббота как раз выдалась для него выходным, который он посвятил своей жене и маленькой дочке. Семья тоже готовилась к празднику, и Юрий отправился в магазин за покупками. В это время и произошла трагедия.

Друзья Валерии и Юрия никак не могут прийти в себя после трагедии. Они рассказывают, что Лера окончила Одесский национальный университет, факультет журналистики. Она работала в PR.

Также, пока была студенткой, писала тексты для компании "Прогулки и рассказы об архитектуре Одессы".

"Мы общались с ней только по работе, это был примерно 2015 год. Она писала тексты для каталога, интересовалась историей института им. Мечникова. Очень грамотная девушка. Вникала во все детали. Не верится даже, что говорю о ней в прошедшем времени… Очень дотошная, никогда работу не бросала. Если знает, что не сможет выполнить, то честно говорила, что занята. Приятный человек. Очень жаль", – говорит о ней ее коллега Александр.

Перед тем как выйти в декрет, Лера трудилась в компании "Цитрус" бренд-менеджером.

"Это был очень светлый, чистый человечек. Всегда была открытой, всем помогала, никакого зла, никаких нервов, только добро. Мы виделись с ней в последний раз, когда я увольнялась с одной компании, а она пришла туда. Мы долго с ней разговаривали, пили кофе, обнимались. Помню, поздравляла ее со свадьбой, потом с рождением доченьки. А потом началась война… Я не могу поверить в то, что Леры не стало", – говорит Марина Компаниец.

Немного раньше Валерия была пиарщицей в компании Lapti (дизайнерская обувь), "Рестораны Саввы Либкина".

"Мы с Лерой работали в одной компании. Главное, что могу о ней сказать: она была очень добрым человеком, творческой и креативной й личностью", – говорит ее бывшая коллега Анна.

Лера мечтала о простом семейном счастье. С будущим мужем Юрой они встречались несколько лет, вместе путешествовали. Когда он попал в аварию, то она за ним ухаживала.

Одно из фото о путешествии в горы она подписала: "Так выглядят счастливые люди, которые находятся на вершине Говерлы".

Валерия и Юрий поженились два с половиной года назад. 4 января у пары родилась дочка Кирочка. Лера называла свою беременность и материнство самым главным проектом в ее жизни.

О погибшей маме Валерии известно, что она была медиком по образованию и очень помогала дочери с малышкой.

Помочь Юрию и родным погибших можно, перечислив деньги на карточку 5375 4141 2505 9450.