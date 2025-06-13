Вот и причина почему 20 тысяч ракет против БПЛА поехали на базы США на Ближнем Востоке.

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Из того, что протекло по израильскому удару – стратегическая операция, будут выносить не только ядерную программу, но и НПЗ, производство БПЛА, баллистики.

В том, числе и потому, что уничтожили главу КСИР, начальника генерального штаба и главу штаба оперативного планирования – обезглавили управление.

Больше 300 ударов нанесли за ночь по 100 объектам.

ПВО Ирана подавлено, применяли в том числе бункерные бомбы. Ударом по столице уничтожили десяток генералов и физиков ядерщиков, нескольких в элитных ЖК Тегерана – хорошая реклама российскому ПВО и его эшелонам.

Если не остановят переговорами, то недели полторы-две могут бомбить – такого окна, что Сирия выпала как угроза, Газа стрелять ракетами не может, Ливан помяли, не будет еще много десятилетий.

Нам, имхо, это на руку, несмотря на рост нефти, нефть отскочит, а цеха "Шахедов" нет. Вот и посмотрим скоро сколько в сутки без машин комплектов Тегерана через Каспий может "Гераней" Москва.

Все правильно сделали. Покойный уже Голами, глава штаба оперативного планирования, тот, что разворачивал "Шахеды" против Украины, заявлял, что будут бить по ядерным объектам Израиля в случае войны.

И что права человека и ядерная программа – это только поводы давить на Иран, причина в том, что у всех проблемы с религией Ислам.

Логика израильтян понятна. Раз хуситы достали до аэропорта Бен Гурион, то в день Х перегрузили бы ПРО одновременным пуском и могли бы ударить ядерным. Значит, допускать появления ОМП (оружия массового поражения – Ред.) у Тегерана нельзя.

Все кто хотел уничтожить "сионистское образование" и скинуть евреев в море, реакторов лишился – Сирия, Ирак. Тут израильтяне последовательны.

Если ты веришь в джиннов, волшебных существ и не признаешь реальность, то ядерная программа тебе ни к чему. Волшебных жеребцов обогащайте.

Думаю, через час-полтора долетят "Шахеды" до Израиля, из тех, что не собьет Иордания с компанией, и под них должны пустить баллистику. Выбор-то небогатый – или расстрелять, или потерять на пусковых и в арсеналах.

Война заразна. У всех исторические земли, вековые обиды и выдуманные друзья не дружат. Поэтому велико желание быстро решить вопрос, пока все заняты изоляционизмом, Европа включилась в гонку вооружений, а Москва громче кукарекает, чем может помочь братишкам персам.