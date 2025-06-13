Сегодня Израиль нанес более 300 ударов по Ирану. По предварительным данным уничтожено два реактора и погибли командующий и начальник генштаба вс Ирана. Это начало машстабной войны без сухопутного вторжения. Ядерная программа была национальной идеей у иранцев, поэтому ответ Ирану будет машстабным и длительным. Фактически, в последующие месяцы Израиль и Иран будут бомбить друг друга беспощадно.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Ця війна стає крапкою в "миротворчих зусиллях" Дональда Трампа і ще однією історією, в якій його кинув путін. Я вже писав, що можливість отримати угоду з Іраном та підтримка путіна в цьому питанні була паралельною історією до нашої, але йшла в парі. путін пообіцяв Трампу підтримку в цій угоді, тому незважаючи на всі провали по нашому напряму, він продовжував зберігати надії іранському напрямі. За концепцією угоди росія забирала іранський збагачений уран на зберігання і повертала, якщо США порушать угоду. Але насправді путін ніколи не прагнув допогти Трампу, він завжди прагне "опустити Захід", що йому і вдалось. В питанні Ірану путіну не вигідні жодні угоди, які відкриють іранські запаси нафти на глобальний ринок і зіб’ють ціну.

Все це не залишає Трампу вибору: він має стати жорстким і почати давити. Він вже підтримав Ізраїль, хоча ще місяць назад погрожував їм припинити будь-яку допомогу. Найближчим часом це ж чекає і нас. Зараз завершиться пауза з обмінами полонених і тілами, і думаю Трамп займе ту позицію, яка взагалі-то єдина можлива: давити путіна. Перші сигнали цьому вчора відправляв "носій здорового глузду" Ліндсі Грем, який актуалізував свій санкційний законопроект цього тижня і виступив із різкими заявами проти путіна. Як правило, він це робить тільки тоді, коли у Трампа з’являються схожі коливання.

Що значить для України війна на Близьком Сході?

Мінуси:

1. Ріст цін на нафту. Буде тимчасовий стрибок цін. Саме тимчасовий, бо реальних передумов немає. Думаю за місяць нафта або швидше нафта повернеться до рівня 60 дол. Але, безперечно, русня цей короткий час буде займатись онанізмом.

2. Ракети ППО. Війна Ізраїлю та Ірану буде ракетною, безпілотною та повітряною. На все це треба буде дуже багато ракет ППО, які замість нас поїдуть туди.

Плюси

1. Ще одна війна знімає з порядку денного тему умиротворення путіна. Навпаки вона стає доказом того, що Захід має займати сильну позицію. Це змінить сприйняття нас, бо у нас на сьогодні найдосвідченіша армія в світі по веденню сучасної війни.

2. Ця війна прискорює перетворення Трампа на яструба.