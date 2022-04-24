Российские оккупанты обстреляли Чугуев: погиб мужчина, среди раненых – мать и ребенок

Вражеские войска на Пасху, 24 апреля обстреляли Чугуев Харьковской области. Погиб один человек, еще трое были ранены.

Как сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, российские оккупанты открыли артиллерийский огонь по Чугуеву около 12:00. Жертвой обстрела стал 59-летний мужчина.

В свою очередь, начальник Главного управления Национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что среди раненых – мать 1986 года рождения и ее ребенок 2010 года рождения. Они получили осколочные ранения бедер и ног.

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Также был ранен местный житель 1953 года рождения. Его диагноз – осколочные ранения спины и открытый пневмоторекс (скопление воздуха в плевральной полости).

"Спасибо полицейским Чугуева, которые сегодня, в Святой для православных день, пришли на помощь раненым от обстрелов "г…россами" местным жителям"", – рассказал начальник полиции Харьковщины.

Кроме того, были повреждены и разрушены ряд жилых домов. Под обстрел попал также поселок Малиновка Чугуевского района – двое мужчин и женщина были ранены.

"Жители Слобожанщины, снова обращаюсь к Вам, россияне к..ченные – у них нет Бога! Оставайтесь дома и сегодня тоже, несмотря на наш праздник. Берегите себя и своих родных!", – призвал Владимир Тимошко жителей области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский юморист Максим Галкин резко обратился к пропагандистам Кремля. Он рассказал, что его поразила ложь росСМИ об обстрелах украинских городов.