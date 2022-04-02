Россия в день полномасштабного вторжения хотела уничтожить всю киберзащиту страны: в СБУ раскрыли подробности

За время полномасштабной войны России против Украины было обнаружено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления. Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту нашей страны.

Эффективная работа органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ. Об этом сообщает пресс-служа СБУ (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сотрудники спецслужб обезвредили все попытки оккупантов парализовать стратегически важные украинские электронные ресурсы или использовать их для распространения пропагандистских материалов. В частности, был предотвращен взлом IT-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и средств массовой информации нашего государства.

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В настоящее время созданы платформы для круглосуточного обмена информацией между всеми институтами, которые могут стать объектами враждебных посягательств. Кроме того, СБУ начала ряд расследований, чтобы установить и привлечь к ответственности устроителей и всех участников подрывной деятельности и агрессии против Украины.

По предварительным данным, организацией вражеских кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, в том числе представители ФСБ и российской военной разведки. Непосредственное исполнение – осуществляли специализированные хакерские группировки. В частности, это APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и другие группировки.

Напомним, международная группа хакеров Anonymous взломали очередной российский сервис. На этот раз атаке подверглось приложение "Яндекс.Навигатор" – теперь оно разговаривает на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Хакеры из международной группы Anonymous взломали базу данных Центрального банка России. Они обещали выложить в сеть 35 тысяч файлов.

Вскоре было обнародовано 28 гигабайт документов Центробанка РФ. В сети появились контакты, программы, корреспондентские счета и другое.

Кроме того, Anonymous заявили, что взломали и выложили в сеть базу данных Роскомнадзора. В открытом доступе теперь доступны 340 тысяч файлов, связанных с деятельностью федерального органа РФ, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ.

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