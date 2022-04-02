Хакеры взломали 'Яндекс.Навигатор': он заговорил голосом украинского прозаика Леся Подервянского – СМИ

Международная группа хакеров Anonymous взломали очередной российский сервис. На этот раз атаке подверглось приложение "Яндекс.Навигатор" – теперь оно разговаривает на украинском языке.

Также в результате атаки был удален доступ ко всем клиентским устройствам с установленным приложением. Об этом сообщает сайт Gagadget.

Из приложения были удалены все версии голосовых комментариев. Вместо них был установлен новый модуль голосовых комментариев сервиса, собранный из авторских пьес Леся Подервянского, озвученных автором.

Стоит отметить, что художник известен своим оригинальным артистизмом при чтении пьес, в частности, благодаря использования обильного количества матов.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Хакеры из международной группы Anonymous взломали базу данных Центрального банка России. Они обещали выложить в сеть 35 тысяч файлов.

Вскоре было обнародовано 28 гигабайт документов Центробанка РФ. В сети появились контакты, программы, корреспондентские счета и другое.

Кроме того, Anonymous заявили, что взломали и выложили в сеть базу данных Роскомнадзора. В открытом доступе теперь доступны 340 тысяч файлов, связанных с деятельностью федерального органа РФ, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ.

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