Россия уже выпустила по Украине более 10 гиперзвуковых ракет – Пентагон

Высокопоставленный чиновник Минобороны США заявил, что по подсчетам их ведомства, Россия запустила по Украине от 10 до 12 гиперзвуковых ракет. Впервые подобное оружие было запущено по западному региону нашей страны.

Слова представителя Пентагона передает издание CNN. В то же время он не назвал точных даты и времени, а также подчеркнул, что нет и точных данных о количестве ракет.

"США не обладает точными системами подсчета. Но есть реальное представление о ракетах типа "Кинжал", которые использовала РФ против Украины с момента вторжения. Я думаю, вполне справедливо сказать, что их было от 10 до 12", – сказано в сообщении.

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В Пентагоне также не опровергли и не подтвердили, что накануне, 9 мая, российские войска совершили обстрел Одессы именно этими гиперзвуковыми ракетами. Хотя в Одесской областной военной администрации заявили сразу от трех ударах "Кинжала" по городу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны США выразили готовность поддержать новые военные нужды Украины на поле боя с российскими оккупантами.

"Настойчиво повторяю о нашей неизменной поддержке предоставления Украине возможностей, необходимых для противодействия российской агрессии", – подчеркнул глава Пентагона Ллойд Остин.