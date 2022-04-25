'Россия уже проиграла все битвы': в Литве заявили, что Кремль может попытаться получить реванш через 5-10 лет

За время полномасштабной войны против Украины российская армия понесла существенные потери. Однако после восстановления сил в течение 5-10 лет РФ может предпринять попытку очередного военного противостояния против Украины.

Сейчас же уничтоженные военный потенциал агрессора усугубляется плачевным экономическим состоянием страны из-за огромного количества жестких санкций. Об этом в интервью изданию LRT рассказал командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

По его словам, Россия сейчас несет большие потери и ей понадобится время, чтобы восстановить военный потенциал. Для этого стране-агрессору может потребоваться от 5 до 10 лет.

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"Архитектура безопасности должна быть смоделирована в три четких этапа: сегодняшняя оценка, наличие средства сдерживания, план защиты, прогнозирование того, какая угроза будет в среднесрочной перспективе, от 1 до 5 лет, и какова следующая перспектива через 5 лет и далее, когда Россия сможет восстановиться до дееспособности. НАТО и мы смотрим на угрозу сейчас, в ближайшем будущем, и после войны на Украине, что может произойти дальше", – рассказал Рупшис.

Командующий ВС Литвы считает, что уже сейчас можно говорить о поражении РФ в войне. Однако по его мнению в будущем Кремль может предпринять попытки реванша.

"Я бы сказал, что русский реваншизм никуда не делся. Я не говорю, что она проиграла все сражения, но только потому, что Украина это выдержала, они уже проиграли войну. Уход из Киева ясно показывает неспособность осуществить свою первую идею. Я бы подумал, что центром тяжести этого военного вторжения было свержение политической власти, они думали, что окружение оборонного потенциала на Востоке погубит это государство. Они не вышли и теперь пробуют новую фазу войны, оккупируя территории. Я думаю, у них мало надежды уничтожить украинскую армию", – отметил Рупшис.

Кроме того, Рупшис подчеркнул, что до полномасштабного вторжения в Украину РФ пыталась вообразить из себя одну из лучших армий в мире. Однако отсталость России в технологиях лишь усугубит в плане финансов и времени восстановление армии.

"После этой войны она (РФ, – ред.) наверняка потеряет свои обычные силы и мощь. В войнах армии развиваются, набирают обороты и силу, если государство не ослаблено экономически. Однако экономические проблемы в России велики. Восстановление не будет быстрым, потому что технологии ресурсоемкие. Не будем забывать, что Россия показала, что технологически она не является государством, способным составить равноправную конкуренцию западному миру. Путин так и думал, его режим обманули - он вообразил, что у него лучшая армия в мире", – отметил командующий ВС Литвы.

Напомним, в Кремле уже признали, что Россия проиграла развязанную против Украины войну, которую там называют "спецоперацией". Сейчас российские оккупанты решают, каким образом подвести россиян к осознанию данного факта и как назвать провал "второй армии мира".