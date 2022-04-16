Война проиграна, в России решают, как оформить поражение, - Арестович

В Кремле уже признали, что Россия проиграла развязанную войну против Украины, которую там называют "спецоперацией". Сейчас российские оккупанты решают, каким образом подвести россиян к осознанию данного факта и как назвать провал "второй армии мира".

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, которое опубликовано на YouTube. По словам Арестовича, вероятнее всего, что российских обывателей будут убеждать в том, что Россия решила не соревноваться с НАТО, чтобы не доводить человечество до ядерной войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На второй день после затопления крейсера "Москва", то есть, на 51-ые сутки российского вторжения в Украину мы можем говорить, что войну Россия проиграла. Вопрос сейчас в оформлении поражения Путина", - рассказал Арестович.

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Он обратил внимание на то, что российское командование в очередной раз снизило достижение целей спецоперации в Украине, что оно делает после каждого громкого провала.

"Что остается Путину? Нанести тактический ядерный удар? После этого Западу придется договариваться с Китаем об устранении маньяка, который держит в заложниках весь мир. Поэтому здесь тупик. Еще один вариант: проиграть НАТО, а не украинцам, потому что это для России страшный позор. Для этого Путину необходима постоянная эскалация и прямые столкновения с НАТО, чтобы можно было сказать своему народу: вы же не хотите войны с НАТО?", - пояснил Арестович.

Таким образом, как пояснил советник, Путин сможет объяснить россиянам, что он остановил кровавую вакханалию, угрозу ядерной войны, а НАТО и разумные политики нажали на украинцев и прекратили войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 51 день полномасштабной войны в Украине было ликвидировано около 20 000 российских оккупантов. Враг продолжает терять боевую технику, лишившись, в частности, почти 2 000 бронированных машин, свыше 750 танков, более 300 самолетов и вертолетов.