Российские оккупанты отказались от предыдущего плана, который предусматривал взятие Киева и северного направления. Захватчики решили сконцентрировать свои усилия на Донецкой и Луганской областях – это их новая стратегическая цель.

Поэтому защитникам Мариуполя и воинам сил ООС, которые контролируют это направление, в ближайшие дни будет нелегко. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал Герой Украины, командир полка "Азов" Денис Прокопенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы ожидаем, что противник будет стягивать колоссальное количество сил и средств в направлении Донбасса", – сказал он.

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О таких планах врага, в частности, свидетельствует о том, что агрессор сильно сократил свою активность на Киевском и Черниговском направлениях.

"Наши солдаты не опускают руки и будут воевать до последнего...Это все держится на духе, героизме и вере в деблокаду", – подчеркнул Прокопенко.

Он добавил, что "Азов", который защищает Мариуполь, наносит российским оккупантам колоссальные потери. Ликвидированную пехоту врага бойцы уже давно перестали считать. Кроме того, они подбили не менее двух батальонов бронетехники и сожгли больше танкового батальона захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшую неделю в зоне проведения Операции Объединенных сил будут проходить жестокие бои с российскими оккупантами. По его словам, вероятно, оккупационные войска будут переброшены на Донбасс с Киевского и Черниговского направлений.

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