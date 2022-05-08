Россия сбросила ракету на старинное еврейское кладбище в Глухове. Фото

Российские оккупанты ударили ракетой по старинному еврейскому кладбищу в городе Глухов на Сумщине. Там находятся более 600 надгробных камней, старейший из тех, надписи на которых удалось прочитать, датируется 1824 годом.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины. Отмечается, что данная информация уже подтверждена источниками организации.

В ОЕОУ также опубликовали фото последствий вражеского удара (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). На кадрах видно, что над кладбищем стоял дым, часть надгробий получили повреждения.

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На данный момент ущерб, который войска РФ нанесли этим обстрелом, устанавливается.

В еврейское общине Украины добавили, что они планировала перенос старых надгробий, найденных в лесу под Глуховом, на это кладбище.

"Вместе с выполнением этого проекта мы приложим усилия для восстановления пострадавших памятных знаков", – сказано в сообщении.

Об обстреле еврейского кладбища написал также глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он опубликовал больше фото с места попадания ракеты.

"Так на Сумщине прошел день памяти и примирения. Какое может быть примирение?! Никогда. Только полная победа над фашизмом. Он не исчез, сегодня фашисты – это Россия", – подчеркнул Живицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области. Вражеские снаряды прилетели по семи населенным пунктам региона.

СМИ писали, что по Глухову войска РФ ударили дважды – по предварительной информации, ракеты запускались с российских самолетов.