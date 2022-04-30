Войска РФ готовят еще большую активизацию боев на востоке, есть два 'горячих' направления – Минобороны

Российские войска усиливают наступательные операции на востоке Украины и готовятся к дальнейшему повышению интенсивности боевых действий. Об этом свидетельствуют отдельные подготовительные действия противника.

Такую информацию 30 апреля во время брифинга в Медиацентре " Украина " озвучил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, россияне в Балаклейской районной больнице освобождают места и обустраивают полевой госпиталь для раненых, а в Ростове-на-Дону развернули дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших оккупантов.

"Основная цель противника остается неизменной – это окружение группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым", – отмечает Мотузяник.

При этом он добавляет, что в зонах наиболее активных боевых действий сейчас остаются Слобожанщина и Донетчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным Генерального штаба оккупанты наращивают темпы наступления на Донецком и Херсонском направлениях.