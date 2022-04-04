Россия готовится оцепить силы ООС на Донбассе и захватить Харьков – Минобороны

Российские оккупационные войска в Украине готовят новое наступление – хотят оцепить украинские силы ООС и захватить Харьков. С этой целью противник налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.

Об этом на брифинге сообщил представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, в этом направлении кафиры сосредоточили основные усилия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Россия продолжает применять высокоточное вооружение для разрушения объектов критической инфраструктуры Украины. Принимает меры по перемещению дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военных округов РФ для участия в боевых действиях на территории Украины", – отметил он.

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"Противник усиливает группировку войск западного и южного ПО в Слобожанском и Донецком операционных районах, как за счет перебрасывания войск из других районов, так и путем привлечения своего мобилизационного резерва", – добавил Мотузяник.

Напомним: российские оккупанты интенсивными и одновременно хаотическими обстрелами и авиаударами продолжают уничтожать Изюм в Харьковской области. На сегодняшний день в городе варварски разрушены 80% жилых домов, около 20 тыс. жителей заблокированы от внешнего мира. Войска РФ заблокировали город в начале марта и не согласовывают "зеленые" коридоры.

"С 6 марта началась сокрушительная бомбардировка с самолетов, ракетами, из артиллерии, минометов. И это происходило сутки за сутками. Бомбардировка носила абсолютно варварский и хаотический характер. Непонятно, какая там могла быть логика", – заявил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупационные войска нанесли удар по городу Люботин, выпустив две крылатые ракеты, в результате чего один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.

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