В Изюме оккупанты уничтожили 80% домов, заблокированными остаются до 20 тысяч жителей, – заммэра

Российские оккупанты интенсивными и одновременно хаотическими обстрелами и авиаударами продолжают уничтожать Изюм в Харьковской области. На сегодняшний день в городе варварски разрушены 80% жилых домов, около 20 тыс. жителей заблокированы от внешнего мира.

Об этом рассказал заместитель городского главы Владимир Мацокин в интервью "Укринформу". Напомним, что войска РФ заблокировали город в начале марта и не согласовывают "зеленые" коридоры.

"С 6 марта началась сокрушительная бомбардировка с самолетов, ракетами, из артиллерии, минометов. И это происходило сутки за сутками. Бомбардировка носила абсолютно варварский и хаотический характер. Непонятно, какая там могла быть логика", – заявил чиновник.

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По его словам, захватчики уничтожали все – детсады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пешеходный мост, дороги, центральные площадь и парк, памятники архитектуры и посвященные Второй мировой войне мемориалы.

"Апокалиптическая картина", – констатировал Мацокин, добавив, что речь идет об уничтожении около 80% жилой застройки.

Он подчеркнул, что говорит не о таком разрушении, как "вылетели окна и двери". Под постоянными вражескими бомбардировками в городе "складывались" целые подъезды.

Предполагают, что в одной из разрушенных многоэтажек на улице Первомайской могло завалить жителей, которые прятались в подвале.

"Есть большая вероятность, что люди там были похоронены живьем. Очень хочется ошибаться. Окончательной информации нет, но россияне и не допустят туда никого. Это преступления против человечности, нарушение всех гуманитарных правил, которые вообще существуют в мире", – подчеркнул Мацокин.

По подсчетам городской власти, в Изюме и селах вокруг остаются заблокированными от 15 до 20 тысяч человек. Они нуждаются в немедленной гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

депутат горсовета Изюма от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог оккупантам попасть в город. Именно он показал войскам РФ безопасный путь.

Там не прекращаются бои, больше трех недель Изюм остается без "зеленых" коридоров. Вопрос о спасении мирных жителей не удается согласовать с российской стороной.

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