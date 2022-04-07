Российский оккупант признался в разговоре с матерью, что готов себя покалечить, чтобы не воевать в Украине. Видео

Чтобы не участвовать в войне против Украины, российские оккупанты готовы себя калечить. Так называемая "спецоперация", которую объявил президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, превратилась для захватчиков в ад, и единственное, о чем они мечтают, – остаться в живых.

Об этом свидетельствует телефонный разговор российского солдата с матерью, который перехватила Служба безопасности Украины. "У меня такие мысли, что, если пустят на второй круг, я себя просто по ноге, чтобы она распухла и я ходить не мог", – пожаловался он (чтобы послушать запись, доскролльте новость до конца).

В свою очередь мать оккупанта посоветовала сыну расторгнуть контракт сразу после возвращения домой, поскольку российское Минобороны не выполнило ни одного из условий договора.

Видео дня

Женщина также возмутилась, что ее сын долгое время находится в опасности, так как, по ее словам, "сорок дней под обстрелами не выдерживают даже здоровые мужики".

"Им пофиг. Они – уроды. Путин – г….н к..ченный. Я его ненавижу. И Шойгу", – ответил ей сын.

"Как сказал классик, каждый народ имеет ту власть, которую он заслуживает. А за войну, развязанную в Украине, будет наказан каждый виновный!" – заявили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ перехватила разговор захватчиков, в котором они рассказывали, как уничтожают собственную технику и выдают ее за украинскую. На такой шаг им пришлось пойти из-за приказа руководства снять кадры с уничтоженными объектами.