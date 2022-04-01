Российские оккупанты уничтожают свою технику и выдают ее за украинскую. Перехват разговора

Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую" с целью создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине. На такой шаг рашистам приходится идти по приказу командования сделать фото- и видеофиксацию уничтоженных объектов.

Об этом говорится в новом перехвате разговора оккупантов, опубликованном Службой безопасности Украины. Они пользуются сходством нашей техники, но даже "в спокойных условиях" путинские воины не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой, отметили в СБУ (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

В разговоре командир отметил, что "уже доложил" об уничтожении техники, поэтому немедленно нужны фотодоказательства.

Видео дня

"Теперь ждут фотографий пушек, минометов, пулеметов, крови, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!" – приказал он.

Напомним: ранее российский солдат в перехваченном телефонном разговоре пожаловался жене, что не хочет воевать. Кремлю все труднее удержать своих военных в Украине – и приходится придумывать новые обещания.

"Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25. Но реальную возможность провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату – "конец месяца", – говорится в сообщении.

"Паника какая-то. Не могу больше... Я здесь нах*й никому не нужен... Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии...таких моментов даже не было", – пожаловался в отчаянии рашист.

Как сообщал OBOZREVATEL, приказ об уничтожении села Скряговка в Сумской области отдал полковник Российской Федерации Евгений Журавлев с позывным "Венец". Рашистский командир дал прямое указание "сравнять с землей" населенный пункт, аудиоперехват разговора опубликовала СБУ.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!