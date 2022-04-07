Российские оккупанты украли в Украине собачью будку. Фото

Российские оккупанты на войне в Украине массово мародерствуют и грабят мирных жителей. В одном из таких случаев россияне опустились до уровня собачей будки.

Будку на вражеском грузовике с белыми буквами Z сфотографировали на одной из трасс. Снимок опубликовали в Telegram (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что номерной знак на транспортном средстве оккупантов заклеенный. Вместе с собачей будкой оккупанты погрузили на технику другие наворованные в Украине вещи.

"руцкие мародёры украли собачью будку", – говорится в подписи к фото в Telegram.

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Напомним, в сети начали публиковать данные российских солдат-мародеров, которые в течение последних нескольких дней штурмовали пункты экспресс-доставки в Беларуси, чтобы отправить в Россию награбленные в Украине ценности. Теперь все узнают имена мародеров, номера их телефонов и то, что они украли в разбитых украинских городах и селах, из-за чего они убивали безоружных украинцев.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты возвращаются в свои дома в ходе ротации и продают вещи, которые украли у мирных украинцев. Мародеры вывезли из страны тонны техники, вещей, аппаратуры. На сайте с объявлениями появляются украденное имущество. К примеру, на продажу выставили олимпийку сборной Украины.