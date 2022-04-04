В Беларуси начали публиковать данные солдат-мародеров ВС РФ, которые причастны к преступлениям в Украине

В сети начали публиковать данные российских солдат-мародеров, которые в течение последних нескольких дней штурмовали пунткты экспресс-доставки в Беларуси, чтобы отправить в Россию награбленные в Украине ценности. Теперь все узнают имена мародеров, номера их телефонов и то, что они украли в разбитых украинских городах и селах, из-за чего они убивали безоружных украинцев.

Также в сети показали их фотографии. Первую "партию" личных данных оккупантов, совершавших военные преступления в Украине, опубликовали в рамках проекта Беларускі Гаюн.

Участники проекта накануне опубликовали 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародёры отправляют краденные у украинцев вещи. После этого на них вышли неравнодушные беларусы. Они передали "внушительный массив личных данных преступников", которым светит ответственность за мародерство, грабежи и убийства людей в Украине.

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"Нам известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из: Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область). Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть — краденные", - написали авторы канала.

В первую "партию" Беларускі Гаюн включил наиболее алчных мародеров - тех, кто за один лишь день отправил домой в российскую глубинку от 50 до 459 кг украденого в домах украинцев имущества.

Кроме имен мародеров авторы проекта обнародовали их номера телефонов, а также информацию о том, ради чего именно они убивали украинцев.

Как следует из опубликованной информации, российские мародеры и убийцы тащили из разрушенных украинских домов в "нищей Украине" и отправляли в "богатую Россию" автозапчасти и инструменты, одежду убитых украинцев и телевизоры из их домов, аккумуляторы и кондиционеры. Нашлись даже те, кто позарился на рыбацкое снаряжение, палатку, кресло и крышку от багажника автомобиля.

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515

Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731

Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Вот лица этих нелюдей:

Авторы проекта пообещали: это только начало, публикация данных мародеров будет продолжена, ведь все они должны ответить за свои преступления в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные-мародеры распродают вещи украинцев в Беларуси: из домов вынесли даже детские игрушки.

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