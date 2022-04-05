Российские военные-мародеры продают вещи украинцев в сети

Российские оккупанты возвращаются в свои дома в ходе ротации и продают вещи, которые украли у мирных украинцев. Мародеры вывезли из страны тонны техники, вещей, аппаратуры. На сайте с объявлениями появляются украденное имущество. К примеру, на продажу выставили футболку сборной Украины.

Об этом на своей странице в Instagram cообщила Украинская ассоциация футбола. В объявлении захватчик назвал футболку "трофеем". В сборной же отметили, что трофеем называют забранное оружие, а не украденное в доме мирного жителя имущество.

Видео дня

Отметим, ранее украинские военные уже находили в захваченной технике россиян детские игрушки, а в карманах российских захватчиков – украшения и валюту. По данным Минобороны, оккупантами организовали централизованные поставки новых партий мародерского "товара" на свой базар. В частности, из города Бурынь (Конотопский р-н Сумская обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом – промышленными товарами и вещами домашнего обихода.

"В городе Мозырь (Беларусь) скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают пакеты с вещами, полученными путем мародерства. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", – сообщают в Минобороны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники задержали мужчину и женщину, которые могут быть причастны к мародерству. Во время обыска автомобиля, на котором они ехали, были найдены украденные вещи.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!