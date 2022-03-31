'Продолжим пробивать коридор в Мариуполь!' Верещук подвела итоги по эвакуации 31 марта. Видео

В Украине в четверг, 31 марта, сработали три гуманитарных коридора в Запорожской области. На собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек, из них 631 человек из Мариуполя.

Также выехали 827 человек из Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Пологов, Орехова, Гуляйполя и Васильевки. Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она подчеркнула, что завтра власть продолжит пробивать гуманитарный коридор в окрцженный Мариуполь. "Мы не оставим наших людей одних! Будем упорно прокладывать путь к нашей с вами общей победе!" – отметила министр.

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Верещук сообщила, что в Бердянск ехали 45 автобусов для эвакуации, однако в город оккупанты их не пустили. 600 человек вышли в автобусы из города и завтра утром должны выехать в Запорожье.

Из Мелитополя удалось доехать 12 автобусам для эвакуации людей, загруженных гуманитарной помощью, однако весь груз забрали оккупанты. Речь идет о 14 тоннах продовольствия и медикаментов.

"Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и жители Мелитополя могли завтра на них выехать в Запорожье", – сказала Верещук.

Из Энергодара выехали 50 частных машин с людьми и автобус с детьми, они прошли все блокпосты и направляются в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в Украине сработали три гуманитарных коридора, благодаря чему удалось эвакуировать более 1500 украинцев.

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