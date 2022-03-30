В Запорожской области оккупанты снова блокировали гумкоридоры: Верещук подвела итоги. Видео

В среду, 30 марта, в Украине работало три гуманитарных коридора в Запорожской области. По ним в Запорожье на собственном транспорте доехали 1530 человек.

В частности, в город смогли эвакуироваться 812 человек из Мариуполя. Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Еще 718 человек были спасены из городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка.

Верещук добавила, что российские оккупанты, несмотря на достигнутые с РФ договоренности, снова блокировали движение автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в городе Васильевка на Запорожье.

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"Мы продолжаем принимать все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили завтра утром", – сказала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают совершать преступления против украинских мирных жителей. В Лисичанске на Луганщине захватчики обстреляли эвакуационные автобусы.

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