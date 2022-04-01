Российские оккупанты убили в Украине 153 ребенка, более 245 получили ранения – Офис генпрокурора

В результате российской вооруженной агрессии в Украине погибло 153 ребенка. Еще 245 несовершеннолетних украинцев получили ранения в результате войны.

Также из-за вражеских бомбардировок и обстрелов повреждено 859 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В настоящее время ведется установление данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. Особое внимание прокуратуры обращено на город Мариуполь, а также на отдельные территории Киевской, Черниговской и Луганской областей.

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По предварительной информации больше всего детей пострадало в Киевской области – 73, Донецкой – 65, Харьковской – 53, Черниговской – 43, Николаевской – 30, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, в столице – 16, Сумской – 16 и Житомирской – 15.

В Офисе генпрокурора отметили, что 19 марта российские военные обстреляли колонны гражданских авто, которые эвакуировали по уманитарому коридору из Мариуполя. В результате обстрела погибли отец с ребенком. Также 31 марта от тяжелых ранений скончалась 2-летняя девочка из Лисичанска Луганской области, которая вместе со своим 7-летним братом накануне получила тяжелые ранения.

"30 марта в Черниговской области в результате обстрелов двое детей получили ранения. 31 марта в Донецкой области в лечебное учреждение доставлены 5 несовершеннолетних, получивших ранения в результате обстрела", – сообщили в Офисе генерального прокурора.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов из Киевской области уехало более 120 тысяч детей. Из них более 98 тысяч – школьного возраста, еще почти 22 тысячи – дошкольного.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Ната Пятигина опубликовала трогательный пост с вопросами детей о войне. В него вошли привычные в своей наивности диалоги с малышами о диктаторе-президенте РФ Путине, бомбах и других малышах.

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