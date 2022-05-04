РФ начала бить по наземным целям в Украине противокорабельными ракетами: что это значит

Россия начала бить по наземным целям в Украине противокорабельными ракетами. Это может свидетельствовать о том, что агрессору не хватает других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.

Такое предположение сделал старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман в Twitter. Он обратил внимание, что 3 мая РФ применила комплекс береговой обороны "Бастион", запустив противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" по логистическому центру в Одесской области.

"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогая система для использования во второстепенной роли", – пишет военный аналитик.

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Институт изучения войны сделал аналогичное предположение, отметив, что использование противокорабельных ракет "Оникс" против наземных целей может указывать на то, что оккупантам не хватает других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты начали использовать противокорабельные ракеты против наземных целей еще со второй половины апреля. Например, 23 апреля россияне с их помощью обстреляли жилой дом в Николаеве. А 25 апреля россияне пытались ударить по Одесской области с помощью берегового комплекса "Бастион", но одна ракета не долетела и упала в воду, а вторую сбила украинская ПВО.