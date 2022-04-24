К дому в Одессе, в который попала российская ракета, принесли цветы и игрушки: город оплакивает жертв. Фото

Одесситы начали приносить к дому, где от российского ракетного удара погибла 3-месячная девочка, ее мать и бабушка, цветы и игрушки. Всего жертвами этой атаки стали восемь человек, 18 – ранены.

Люди оставляют букеты из живых цветов на лавочке. Там же – мягкие игрушки и книги для убитой малышки. Соответствующие фото опубликовало "Суспільне Одеса" 24 апреля.

"Родненькие мои, царство небесное! Вы в наших сердцах!" – написал Юрий Глодан, муж погибшей Валерии, в Facebook после трагедии.

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Известно, что Валерия родом из Херсона. Женщина училась на журналистике в Одессе, работала пиарщицей в ряде компаний. Три месяца назад она стала мамой.

Более детально о погибшей семье можно почитать в нашей статье по ссылке.

Обстрел Одессы начался около 14:35 субботы, 23 апреля. В это время одна из семи выпущенных ракет попала в многоквартирный дом.

В результате начался масштабный пожар, который удалось ликвидировать только около 17:00. 86 жителей дома пришлось эвакуировать.

Как писал OBOZREVATEL, после ракетного удара по Одессе в канун Пасхи военные преступники из российского Минобороны заявили, что уничтожили "логистический терминал на военном аэродроме" с "большой партией западного вооружения".

Президент Украины Владимир Зеленский в этот день давал пресс-конференцию в метро. Он ужаснулся бесчеловечным ударом российских оккупантов по Одессе и назвал виновных "подонками".