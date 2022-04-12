Путин заявил, что не сомневается в выполнении целей войны против Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что не сомневается в выполнении главной цели "операции" в Украине. При этом он добавил, что цель войны – "помощь людям на Донбассе".

Об этом глава Кремля рассказал на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры проходили на космодроме "Восточный", расположенном в Амурской области РФ.

После встречи двух президентов должна состояться пресс-конференция, на которой они ответят на вопросы о ходе войны против народа Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лукашенко выразил желание участвовать в переговорах между Украиной и Россией и в дальнейшем стать одним из гарантов безопасности.