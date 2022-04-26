Оккупанты 'похвастались' издевательствами над пленными украинцами: ломают руки и ноги. Перехват разговора

Российские оккупанты пытают украинских мужчин и женщин, которые попадают в плен. Делают они это как на территории Украины, так и в России, куда украинцев вывозят "выбивать" информацию.

Нашим пленным согражданам ломают руки и ноги, имитируют расстрелы и переезжают конечности на автомобилях. Об этом двое российских извергов общаются в перехваченном разговоре, который был опубликован СБУ.

Россия откровенно плюет на международные требования по обращению с военнопленными. Пытки украинских мужчин и женщин носят массовый характер. В разговоре с сотрудницей спецслужб РФ российский оккупант рассказывает, как они пытали пленных, чтобы получить от них необходимую захватчикам информацию.

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"Двух поймали. Начинаем колоть – них*ра. Отвели одного в лес, другого допрашиваем. Стрельнули, ну типа убили. Тот хоть бы что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!" – с удивлением говорит оккупант.

Собеседница в ответ рассказывает, каким пыткам подвергаются украинские военные, вывезенные для допросов в РФ. Как и их предки-энкаведисты, современные русские палачи подобрали эвфемизм для тех преступлений, которые совершают: допросы с применением пыток там называют "приемами".

"Дядя твой к нам приезжает периодически на первый "прием". Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Ребята едут на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело", - говорит рашистка.

В СБУ пообещали, что оба фигуранта непременно "повеселятся" на международном трибунале, где будут отвечать за совершенные военные преступления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов вместе с техникой. Видео, которое не стоит смотреть беременным, несовершеннолетним и впечатлительным людям, показали в сети.