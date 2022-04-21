Под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу: тела погибших туда свозят грузовиками

Вблизи заблокированного российскими оккупантами Мариуполя на Донетчине обнаружили новую братскую могилу. Тела погибших мирных жителей оккупанты начали свозить туда грузовиками.

На этот факт указал мэр города Вадим Бойченко. О преступлениях войск РФ он рассказал 21 апреля в эфире телемарафона "UA Разом".

Чиновник отметил, что массовые захоронения российские захватчики организовали возле поселка Мангуш, что в 20 километрах от Мариуполя. Ставшие свидетелями преступлений военных РФ местные жители рассказали, что те вырыли братскую могилу длиной 30 метров.

"И грузовиками привозят тела, которые пытаются там скрыть", – сказал Бойченко.

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По его словам, оккупанты проводят в городе так называемую зачистку – их жертвами становятся госслужащие, муниципальные работники, оставшиеся в Мариуполе.

"Куда-то их вывозят. Мы считаем, что за решетку – там их допрашивают, применяют пытки и т. д. И есть информация, что все военные преступления, имеющие признаки геноцида, они прячут. Например, в таких братских могилах", – выразил убеждение Бойченко.

Ранее мэр Мариуполя отмечал, что в городе нужно ввести "режим тишины" хотя бы на сутки, чтобы гражданское население могло эвакуироваться.

Накануне, 20 апреля, военные путинской армии фактически сорвали договоренный с украинской стороной "зеленый коридор". Оккупанты открыли стрельбу из артиллерии, в городе началось танковое сражение.

Все же в течение дня гуманитарным коридором удалось вырваться четырем эвакуационным автобусам. Люди заночевали в Бердянске. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что 21 апреля эвакуация из Мариуполя продолжится, хотя оккупанты могут сорвать планы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минобороны Украины, Мариуполь находится в оперативном окружении – ситуация там крайне сложная, но защитники еще держат оборону. Войска же РФ круглосуточно наносят ракетные и авиационно-бомбовые удары по городу, ведут обстрелы из артиллерии.