Прорвались с боем: защитники Мариуполя спасли полтысячи бойцов из порта – СМИ

Защитники Украины из 36-ой отдельной бригады морской пехоты провели вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии успешную операцию по спасению побратимов в Мариуполе. Рискуя собственными жизнями, воины эвакуировали из порта около полутысячи пограничников и сотрудников полиции на территорию завода "Азовсталь".

В ходе операции защитники Мариуполя еще и нанесли серьезный урон российским оккупантам. Об этом, ссылаясь на комментарий одного из офицеров 36 ОБрМП, сообщает издание "Преступности.нет".

По данным издания, морпехи из николаевской бригады морской пехоты вместе с "азовцами" на бронетехнике с боем прорвались к территории мариупольского морского порта, где находились украинские пограничники и несколько подразделений Нацполиции. У них подходил к концу боекомплект.

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Если бы не своевременно подоспевшая помощь побратимов, все около 500 украинских воинов, державших оборону в порту, могли бы погибнуть или оказаться в плену у оккупантов.

Но "Азов" и ВСУ, спланировавшие операцию по их спасению, обеспечили огневое прикрытие, и смогли вывезти боевых товарищей. Теперь они находятся вместе с другими защитниками Мариуполя на территории предприятия "Азовсталь", превратившемся в неприступную крепость для российских оккупантов.

При этом сообщается, что в ходе спецоперации по спасению побратимов, украинские военные еще и нанесли врагу существенные потери.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе часть морпехов вышла из окружения и соединилась с "Азовом".

Также сообщалось, что командир морпехов 36 ОМБр Сергей Волына призвал мир спасти заложников РФ, которые уже почти два месяца живут в устроенном Россией в мирном городе аду.