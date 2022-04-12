В Мариуполе часть морпехов в результате четко спланированной спецоперации смогла выйти из окружения врага и соединиться с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев.

Об этом сообщил один из офицеров бригады в комментарии "Преступности.НЕТ". По его словам, несмотря на большую сложность, спецоперацию провели успешно и в результате подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского соединилось с "азовцами"

"Я не могу рассказать вам детали, но могу сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – рассказал офицер бригады.

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Напомним, украинские защитники Мариуполя в полном окружении уже 43 дня противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, атакам баллистическими ракетами, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, вражеским силам, в 10 раз превосходящим их. Борьба за город продолжается.

11 апреля российские оккупанты применили в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель командира "Азова" попросил о помощи. Он рассказал, что защитники города держатся из последних сил и делают невозможное.