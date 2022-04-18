'Мы не сдадимся, но Мариуполю срочно нужна деблокада!' Командир морпехов призвал мир спасти заложников РФ

Командир морпехов из Мариуполя обратился к миру с мольбой спасти женщин и детей из заблокированного российскими оккупантами украинского города. Также он призвал западных партнеров помочь Украине с вооружением, которое позволит деблокировать многострадальный город, где в заложниках в бесчеловечных условиях остаются тысячи мирных жителей.

Кровожадные власти России не дают возможности эвакуировать ни в чем не повинных людей, а также раненых, умирающих в страшных муках из-за отсутствия медикаментов, обезболивающих и обеззараживающих препаратов. Обращение командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского Сергей Волына опубликовал на своей странице в Facebook.

Украинский воин напомнил, что защитники города уже более 50 дней сдерживают нашествие врага, значительно превосходящего их по численности. И, несмотря на постоянные авиабомбардировки, ракетные и артиллерийские удары, Мариуполь остается украинским городом.

Видео дня

"Мы ежедневно ведем упорные бои и сдерживаем многотысячное войско врага, не давая ему продвинуться дальше. Нам это дается ценой сверхчеловеческих усилий и больших потерь. Но нам нужна ваша помощь. Враг взял город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч гражданских. У наших военных в бункерах прячутся женщины, дети, в том числе младенцы. Преимущественно родственники наших военных, которых разыскивают россияне. Без тепла, воды, пищи", – подчеркнул Волына.

Он рассказал, как раненые украинские защитники и гражданские жители города, пострадавшие от бесчеловечных бомбардировок и обстрелов, ежедневно умирают в страшных муках. Потому что у украинских медиков уже давно нет ни лекарств, ни средств обеззараживания и обезболивания.

При этом все усилия украинской власти и международного сообщества, в частности, Турции, готовой провести эвакуацию людей из Мариуполя морем – остались безрезультатными. Российские оккупанты сорвали все договоренности о гуманитарных коридорах и спасении людей.

"Мы умоляем мир о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших. Попыток сделать это было слишком мало! Призываем мировых политиков, общественных и религиозных деятелей не быть безразличными к людям, которые не по своей воле оказались в ловушке Мариуполя. Сейчас мы, военные, вынуждены не только сражаться с превосходящими силами противника, но и заботиться о более чем тысяче гражданских лиц", – отметил Волына.

Командир морпехов призвал мир не верить лжи россиян о якобы гарантированном для защитников города "зеленом коридоре", через который они могут покинуть Мариуполь, если сложат оружие. Такие обещания от рашистов украинские воины уже слышали в августе 2014-го под Иловайском – в результате сотни военнослужащих и добровольцев были коварно расстреляны в том же "зеленом коридоре".

"Нет никаких сомнений в том, что это обман для уничтожения украинской военной группировки в Мариуполе без боя. Мы не сдадимся и будем биться до конца. Но нашей верности присяге мало для освобождения Мариуполя. Городу немедленно нужна деблокада. Для этого нам нужно тяжелое вооружение. В силах стран ЕС и США нам его предоставить. Тяжелое вооружение для защитников Мариуполя спасет украинскую военную группировку", – убежден Волына.

Командир героических морпехов уверен, что Мариуполь еще можно спасти.

"Мы готовы биться до последней капли крови. Но мы должны знать, что мир для этого сделал все возможное. Тогда мы готовы сделать даже невозможное для нашей страны", – заверил командир 36 ОБМП ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что командир морпехов написал письмо Папе Римскому и попросил спасти людей из Мариуполя.

В том, что город и людей в нем можно спасти и возможности для деблокады Мариуполя у Украины еще есть, убежден и глава ГУР Кирилл Буданов.

В заложниках у российских оккупантов остаются свыше ста тысяч мирных жителей города.