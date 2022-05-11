Оккупанты-миротворцы и замерзающие британцы: в СНБО назвали новые фейки, которыми 'кормила' Россия

Россия не перестает распространять фейки об Украине, в частности войне, которую сама же развязала против нашего государства. Своих военных, которые убивают мирных украинцев, там называют "миротворцами", и утверждают, что жители Британии мерзнут из-за санкций против РФ.

Так мнением российского общества пропагандисты манипулировали 10 мая. Об этом сообщает в Telegram украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В Минобороны РФ заявили, что их вооруженные силы "исключительно гуманно" относятся к мирному населению Украины и "не наносят ударов" по объектам гражданской инфраструктуры. И это, мол, в отличие от украинских военных, которых в российском ведомстве назвали "вооруженными формированиями". Там утверждают, что "ВСУ используют" больницы, жилые дома, церкви, детские сады и школы "для укрытия боевых подразделений и размещения оружия".

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Со своей стороны российские средства массовой информации распространяют тезис о том, что "после зачистки Попасной" вооруженные формирования ОРДЛО "вышли на админграницу Луганщины". Такие данные вбрасываются в инфопространство под видом "победы" и "выполнения целей спецоперации", несмотря на то, что в регионе продолжаются бои украинских Сил обороны с российскими оккупантами.

Также росСМИ сообщают, что британцы рискуют "остаться без отопления" из-за санкций, которые США и Европа ввели против РФ за войну в Украине. Пропагандисты твердо убеждают россиян, что из-за действий Запада "10 миллионов британцев могут оказаться перед выбором: замерзнуть или обеднеть", потому что якобы из-за роста цен на горючее им "уже тяжело оплачивать счета".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинской военной разведки, из-за военных неудач в войне против Украины Россия меняет риторику пропаганды. Теперь росСМИ будут вкладывать в мозги россиян мифы об объединении ради собственного выживания.