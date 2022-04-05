Признание для Гааги: 20-летний оккупант, зверствовавший в Буче, опубликовал угрозы вернуться в Украину

В сети нашли страницу 20-летнего оккупанта Михаила Ткача, который убивал мирных жителей в Буче. В ответ на осуждающие комментарии он пригрозил вернуться в Украину и продолжить совершать зверские преступления.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице журналист программы Слідство.info Дмитрий Реплянчук. Он отметил, что российский солдат, приехавший из Владивостока, воюет против вымышленных угроз со стороны НАТО и Америки – и искренне в это верит.

"Это не Путин пишет и не Шойгу. Это пишет 20-летний оккупант Михаил, только недавно окончивший школу в своем сраном Владивостоке, в девяти тысячах километрах от нашей страны. Если вы спросите, почему он хочет нас уничтожить? Он сам ответил: "Свергнут правительство, чтобы не вступили в состав НАТО, чтобы не было Америки, под чью дудку вы пляшете". Это все в его голове, он в это искренне верит. Им не может быть прощения. Ни 20-летнему Михаилу, ни его согражданам", – написал журналист.

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А вот сообщения, которые оккупант отправлял в ответ на осуждающие комментарии:

"Как только я заеду снова к вам, я буду резать ваши головы";

"А ты понимаешь, что я на твоей земле, и убиваем мы вас, и трупы вонючие ходячие только вы, укропчики".

За военные преступления имя Михаила Ткача было внесено в базу сайта Миротворец. В профиле сказано, что оккупант причастен к геноциду украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупантов, которые совершали жестокие убийства в Буче, снова возвращают в Украину. Российское руководство планирует перекинуть их на харьковское направление, чтобы солдаты повторили свои зверства в других населенных пунктах.

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