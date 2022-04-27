Прекращения боев на Донбассе не будет, война может продлиться до конца года, – Арестович

Отечественная война Украины против российских фашистов не закончится в ближайшее время. Нужно настраиваться на "длинную историю". И даже прекращение активной фазы на Донбассе не будет означать конец войны.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину. По его словам, война может продолжаться до конца этого года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не значит конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это долгая история, и может быть очень длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств", – сказал он.

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Он также отметил, что для того, чтобы на поле боя заработало новое вооружение, полученное от союзников, понадобится недели три, не меньше.

"На это еще недели три, не меньше. Три, а то и больше. Пока необходимое количество приедет и начнет оказывать серьезное влияние на поле боя – это конец мая, начало июня", – отметил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович рассказал об успехах украинской армии на Херсонском направлении. По его словам, хорошо сработала разведка – было "много приятных накрытий и попаданий".