Отлично сработала разведка: Арестович сообщил о хороших новостях с Херсонщины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об успехах украинской армии на Херсонском направлении. По его словам, хорошо сработала разведка – было "много приятных накрытий и попаданий".

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" вечером во вторник, 26 апреля, Арестович отметил, что в Херсонской области в этот день "есть хорошая история".

"Сегодня на Херсонском направлении была хорошая история – так много приятных накрытий, попаданий. Так громко взрывается все. Потому что разведка хорошо работает. Особенно хорошо работает связка разведки и дальних средств поражений. Да и бригадная артиллерия достает там во многие места. В общем все хорошо", – сказал он.

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Арестович также рассказал, что российские оккупанты наступают в Запорожском направлении, но получают отпор от украинских военных.

"На Запорожском направлении тоже пытаются радостно наступать. Они пытаются наступать, мы их лупим. В общем, кто кого", – добавил он.

Отметим, что глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 26 апреля в районе Большой Александровки Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага – это более 70 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты 26 апреля провели в Херсоне заседание, на котором представили так называемых председателя ОГА и мэра города. Ими стали Владимир Сальдо и Александр Кобец.