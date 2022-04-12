Появились детали химического удара РФ по Мариуполю: у пострадавших выраженные признаки отравления

Основатель полка "Азов" Андрей Белецкий заявил, что российские оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают "азовцы". В результате атаки пострадали три человека.

В обращении, опубликованном в ночь на 12 апреля, Белецкий отметил, что пострадавшие имеют "признаки отравления боевыми химическими веществами" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Несколько часов назад россияне нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по заводу "Азовсталь", по крепости украинских бойцов, "азовцев". Если говорить о практической стороне удара, то он был небольшим, три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий. Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использовать полноценно", – сказал он.

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Билецкий подчеркнул, что такие действия россиян говорят о том, что они отчаиваются из-за того, что не могут взять Мариуполь и "Азов".

"Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. И им ничего не остается, как использовать неизбирательное запрещенное оружие. Они думают, что проявляют этим силу, но на самом деле они проявляют слабость", – сказал лидер "Азова".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 11 апреля в Telegram-канале полка "Азов" сообщили, что россияне применили в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.